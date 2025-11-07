Lair promete versión ofensiva del Toluca en el “Nemesio Diez”

Toluca, Méx.– Con el compromiso de dejarlo todo en la cancha, el Deportivo Toluca Femenil buscará su pase a las Semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil este domingo en el Estadio Nemesio Diez. Su director técnico, Patrice Lair, dejó claro que el equipo saldrá con una postura totalmente ofensiva ante las Chivas.

Tras el empate conseguido en la Ida, el estratega francés reconoció que los primeros 45 minutos no reflejaron el verdadero espíritu de las Diablas, aunque valoró la reacción mostrada en la segunda parte. “En el primer tiempo no vi la motivación de ganar, no estaba contento. Hablé mucho con las jugadoras en el vestidor y después con un cambio de sistema logramos empatar”, explicó.

Para el timonel, el conjunto mexiquense deberá jugar con intensidad de principio a fin si quiere mantener con vida la ilusión del campeonato. “Para ir a las Semifinales tenemos que disputar las dos partes del partido. La primera parte en la Ida fue muy decepcionante para nosotros”, admitió.

Lair evitó hablar sobre el arbitraje y prefirió centrarse en el desempeño de su plantel. “Lo más importante es la calidad del equipo, no el trabajo del árbitro”, comentó, mostrando plena confianza en su grupo.

El entrenador europeo adelantó que Toluca apostará por un futbol ofensivo y valiente en el Infierno, fiel a su filosofía. “Tenemos que provocar los goles y jugar ofensivamente, esa es siempre la táctica. Debemos ser fuertes mentalmente, eso es lo más importante”, aseguró.

Con el respaldo de su afición y la convicción de seguir escribiendo historia, las Diablas Rojas se preparan para una batalla intensa frente a Chivas, donde el orgullo, el carácter y la contundencia serán claves para avanzar a la siguiente ronda. El Estadio “Nemesio Diez” será nuevamente escenario de un duelo que promete emociones al rojo vivo, partido pactado para iniciar a las 21:00 horas del día domingo 9 de noviembre.