Clásico de Altura celebra 25 años de historia sobre ruedas

Toluca, Méx.- El rugido de los motores antiguos volverá a escucharse en la capital mexiquense con motivo del 25 aniversario del Clásico de Altura, evento organizado por el Club de Autos Antiguos y Clásicos de Toluca A.C., que este domingo 9 de noviembre rendirá homenaje a la pasión, la cultura y la tradición automotriz que por un cuarto de siglo ha caracterizado a este encuentro.

Durante una conferencia de prensa, el presidente del club, Gusuppe Conzuelo, anunció que la edición 2025 marcará un momento muy especial para todos los amantes del motor, con una jornada que incluirá exhibición de vehículos antiguos, música en vivo, homenajes y actividades culturales, todo con entrada gratuita.

El evento se desarrollará en el Centro Cultural Mexiquense de 10:00 a 18:00 horas, y reunirá a decenas de ejemplares clásicos y de colección, algunos con valor histórico incalculable. Cada automóvil cuenta una historia, desde los primeros modelos de la industria hasta piezas restauradas que reflejan el trabajo artesanal y la pasión de sus dueños.

“Son 25 años de compartir un legado que va más allá de los autos; es una forma de preservar la historia y de mantener viva la convivencia familiar a través de esta pasión”, destacó Conzuelo.

El Clásico de Altura se ha consolidado como un referente dentro del circuito nacional de autos antiguos, atrayendo a coleccionistas, restauradores y curiosos que encuentran en este evento una experiencia única para viajar en el tiempo.

Así, este domingo, Toluca volverá a convertirse en un museo viviente del motor, donde el arte, la nostalgia y el rugir de los clásicos se unen para celebrar 25 años de elegancia, cultura y velocidad contenida.