Katia Itzel García, entre las 20 mejores árbitras del mundo según la IFFHS

Toluca, Méx.- La mexicana Katia Itzel García Mendoza sigue escribiendo su nombre con letras doradas en la historia del arbitraje, al ser nominada por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Futbol (IFFHS) como una de las 20 mejores árbitras del mundo en 2025.

Este reconocimiento se suma a una trayectoria brillante que la ha posicionado como referente del arbitraje femenil. En 2024, la IFFHS la colocó en el sexto lugar del ranking mundial, distinción que reflejó su calidad técnica, su temple en partidos decisivos y su creciente protagonismo en torneos internacionales.

Desde 1987, la IFFHS distingue con estos galardones a los personajes más destacados del futbol, con un jurado compuesto por especialistas de 120 países. Los resultados de la votación final se darán a conocer después del 10 de diciembre, cuando se revelará a la ganadora del año.

García Mendoza, quien porta el gafete FIFA desde 2019, ha dirigido encuentros en la Liga MX Varonil y Femenil, incluyendo finales del máximo circuito femenil. Su experiencia también abarca competencias como la Copa Mundial Femenina Australia-Nueva Zelanda 2023, los Juegos Olímpicos de París 2024, además de torneos de Concacaf y Mundiales juveniles.

Por su destacada trayectoria, fue reconocida con el Premio Nacional del Deporte 2024, convirtiéndose en un símbolo del esfuerzo y la excelencia dentro del arbitraje mexicano.

Este año comparte nominación con silbantes de gran prestigio como Stephanie Frappart (Francia), Tori Penso (Estados Unidos), Edina Alves (Brasil) y Maria Sole Ferrieri Caputi (Italia), entre otras figuras internacionales.

El nombre de Katia Itzel García resuena con fuerza en el panorama mundial, consolidando no solo su carrera, sino también el lugar del arbitraje mexicano en el mapa del futbol global.