Con participación récord inicia el futbol 6×6 en los Juegos Nacionales Populares 2025

Los Juegos Nacionales Populares Morelos 2025, que se realizan en el Club Dorados Oaxtepec, continúan sus actividades este jueves, con el arranque del futbol popular 6×6, disciplina que cuenta con una participación récord de 29 estados de la República Mexicana.

Las competencias de futbol 6×6 se llevarán a cabo durante dos días, en las categorías de 2009-2010 y 2007-2008, para ambas ramas. Este viernes también entrará en acción el boxeo popular, disciplina que se realizará del 7 al 10 de noviembre y con la que se cerrará el programa de actividades.

Luego de tres días de competencias en los que se presentaron las disciplinas de artes marciales populares y bandera blanca, los estados de Coahuila, Chihuahua y Guerrero lideran el medallero general de la justa, en la que participan 30 entidades federativas y que este año regresó a su primera sede histórica, para la edición número 17.

Los Juegos Nacionales Populares forman parte de la política deportiva del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la CONADE, dirigida por Rommel Pacheco, quienes impulsan al deporte social como una gran herramienta de transformación.

El certamen, que tuvo su primera edición en el 2008, con sede en Oaxtepec, Morelos, tiene como objetivos, fomentar la inclusión deportiva, alejar a los jóvenes de vicios y malas costumbres, promover la cultura del esfuerzo y detectar talento deportivo.