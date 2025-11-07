Inician trabajos de pavimentación en la calle San Lorenzo, en Zinacantepec

Zinacantepec, Méx.- El gobierno municipal de Zinacantepec dio inicio a los trabajos de pavimentación de la calle San Lorenzo, ubicada en el Ejido de San Lorenzo Cuauhtenco, una obra largamente esperada por las y los vecinos de la zona.

De acuerdo con autoridades locales, esta intervención forma parte del programa de infraestructura urbana que busca mejorar la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de las familias zinacantepequenses.

“Cada nueva pavimentación representa un paso firme hacia un municipio más conectado, ordenado y con mejor infraestructura”, señaló el gobierno municipal al destacar que estas acciones responden al compromiso de seguir transformando el territorio con hechos.

La administración reiteró que continuará supervisando el avance de las obras para garantizar que se cumplan los estándares de calidad y los plazos establecidos, en beneficio de la comunidad.