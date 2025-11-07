Gobernadora felicita a Policía Cibernética del EdoMéx por prevención del delito digital

Toluca, Méx.- La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez felicitó a la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) por el primer lugar a nivel nacional en la categoría “Unidades de Prevención del Delito”, otorgado por la Alianza México Ciberseguro (AMCS), durante el 2º Foro Nacional de Ciberseguridad 2025.

“Felicito a la Policía Cibernética por el reconocimiento que obtuvieron de la Alianza México Ciberseguro, al alcanzar el primer lugar en la categoría “Unidades de Prevención del Delito”. Gracias por su entrega y su ardua labor. Invitamos a la ciudadanía a seguir denunciando al 089. Su llamada es esencial”, dijo la Gobernadora en sus redes sociales.

El logró fue compartido en el marco de la Mesa de Paz, por parte del Secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, quien informó que para otorgar este reconocimiento se contempla la implementación de un modelo integral de prevención y atención a la violencia digital, principalmente dirigido a la niñez y juventud, el cual combina orientación, sensibilización y la disponibilidad de canales de denuncia, que favorezcan la cultura de reporte y la autoprotección digital.

De acuerdo con información de la SSEM, en el periodo que comprende del 1 de septiembre al 6 de noviembre de este año, la Policía Cibernética del Estado de México ha evitado el pago del 85 por ciento del monto exigido por extorsión, es decir, 81 millones 592 mil 871 pesos. Además, atendió 8 mil 649 denuncias, entre las que destaca: extorsión y fraude telefónico, llamadas maliciosas, extorsión electrónica, entre otras.

Esta área da puntual seguimiento a incidentes, proporciona orientación a la ciudadanía y en caso de ser necesario canaliza a las diferentes áreas que puedan auxiliar o apoyar. Puede ser contactada en el número telefónico 722-275-83-33 o el correo electrónico [email protected], con la disponibilidad en un horario de 24/7.

En la Mesa participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia de la entidad; además de representantes de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.