Comisiones legislativas aprueban tablas de valores de municipios para 2026

Toluca, Méx.- Las comisiones de Planeación y Gasto Público, de Finanzas Públicas, y de Legislación y Administración Municipal del Congreso mexiquense aprobaron las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal 2026 de los 125 municipios de la entidad.

De los 125 municipios, 11 ratifican sus valores, en 110 habrá un incremento de entre 0.01% y 10%, y en 4 un aumento cuyo rango es superior al 10.01%.Los municipios de Tepotzotlán, Chapultepec, Chiautla, Hueypoxtla, Calimaya, Texcoco, Tezoyuca, Tequixquiac, Almoloya de Juárez, Coyotepec y Jilotepec ratifican sus valores. Cabe señalar que, estos últimos tres habían solicitado un incremento superior al 10%, pero no demostraron contar con soporte técnico suficiente, por lo que se acordó incluirlos en esta categoría.

En tanto, Cocotitlán, Zacazonapan, San Mateo Atenco y Soyaniquilpan propusieron, con soporte técnico, un incremento superior al 10.01%, el cual fue aprobado, al igual que los planteamientos de los 110 municipios restantes, cuyo aumento va del 0.01% al 10%, también con los elementos técnicos que lo sustentan.Derivado de lo anterior, de las propuestas de los ayuntamientos, 122 coincidieron con la revisión técnica del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (Igecem).

En la reunión de trabajo, estuvieron Alejandro Gumler Vieyra y Laura Balderas Rivera, encargado de despacho y directora de Catastro del Igecem, respectivamente, explicaron que el Estado de México está dividido en áreas homogéneas, por lo que las propuestas se elaboran conforme a las características de los polígonos, con base en el valor negativo o positivo, considerando vialidades, uso de suelo, calidad de los servicios públicos, infraestructura, equipamiento, nivel socioeconómico de la población, así como el tipo y calidad de la construcción.

Laura Balderas informó que, a nivel estatal, hubo un incremento de 5.63 por ciento, donde 90% de las áreas homogéneas se actualizaron, mientras que 10 por ciento se ratificó; se generaron 43 nuevas áreas homogéneas y 10 se dieron de baja. Mientras que los valores unitarios de construcción, precisó que hubo un incremento de 4.06%. Aclarando que la actualización de los valores no es directamente proporcional al incremento del impuesto predial.