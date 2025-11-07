Cierre temporal en carretera Tenango–Tenancingo, harán reparaciones por hundimiento

Tenancingo, Méx.- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México anunció el cierre temporal de la circulación en la carretera Federal 55 Tenango–Tenancingo, en el kilómetro 38+200, debido a trabajos de rehabilitación en un tramo que desde el año pasado presenta hundimientos y daños estructurales en la superficie de rodamiento.

El cierre iniciará el martes 11 de noviembre a las 7:00 horas y se mantendrá hasta el viernes 14 de noviembre a las 16:00 horas, informó el Ayuntamiento de Tenancingo, que en coordinación con la SICT realizarán labores de reconformación del terreno y aplicación de nueva carpeta asfáltica.

De acuerdo con las autoridades, el año pasado se registraron varios tramos con hundimientos parciales en el pavimento, lo que provocó reducción de carriles y constantes maniobras preventivas.

Ante ello y un año después, la dependencia federal determinó cerrar completamente el tránsito vehicular para realizar una reparación profunda que permita garantizar la seguridad de automovilistas y transportistas que utilizan esta vía federal.

Las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas, principalmente los accesos locales hacia San Antonio Agua Bendita y Joquicingo, a fin de evitar congestionamientos y retrasos durante los días de intervención.

La SICT precisó que durante el cierre se desplegará personal técnico, maquinaria pesada y señalización preventiva, además de contar con apoyo de la Guardia Nacional Caminos y Protección Civil municipal para orientar a los automovilistas.

La administración municipal pidió la comprensión de la ciudadanía y reiteró que estas acciones son necesarias para restablecer las condiciones de seguridad y funcionalidad de una vía clave para la movilidad y el comercio en la región sur del Estado de México.

Entre las vías alternas están la Autopista Tenango del Valle-Ixtapan de la Sal; la carretera La Cumbre-Joquicingo-Tenango del Valle; Carretera Tecomatlán-San Simón El Alto-Joquicingo-Tenango del Valle.