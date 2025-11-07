“Raíces de Amor” promueve prevención del cáncer de mama: Arévalo

Atizapán, Méx.- Al asistir a la charla en la que sobrevivientes de cáncer de mama compartieron su testimonio sobre la batalla que día a día enfrentan, la Presidenta Honoraria del DIF, Paty Arévalo Rubio, destacó la importancia de los chequeos oportunos y la cultura de la prevención.

Agradeció a Eva Vázquez Velázquez y Verónica Pedrero Padilla por compartir su experiencia con la comunidad estudiantil del Tec de Monterrey en Atizapán de Zaragoza y recordó que en el DIF Municipal se implementan talleres artesanales en los que se elaboran pelucas personalizadas para cada persona beneficiaria.

En este campus, se instaló un servicio para quienes quisieran donar su cabello, entre ellas, Marisela, quien gracias a un chequeo oportuno superó el cáncer de mama, enfermedad que pudo enfrentar a tiempo. Las donaciones de cabello se continuarán recibiendo en las instalaciones del DIF, para lo cual deberán cumplir con las siguientes características: largo mínimo de 15 cm y hasta 25 cm de corte; cabello seco y limpio.

Cabe señalar que se acepta cualquier tipo de cabello (ondulado, rizado, lacio e incluso con canas o teñido).El Sistema Municipal DIF de Atizapán de Zaragoza fortalece la campaña “Raíces de Amor”, a fin de crear conciencia sobre la prevención de cáncer de mama e incentivar la donación de cabello para la elaboración de pelucas oncológicas que ayuden a elevar la salud emocional y el sentir de quienes han padecido esta enfermedad.