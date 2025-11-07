Abre AIFA nueva ruta hacia Bogotá

Toluca, Méx.- El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) estrenó una nueva ruta directa hacia Latinoamérica, con destino a Bogotá, Colombia.De acuerdo con el espacio aéreo, la aerolínea es operada por Volaris y los vuelos son los días lunes, miércoles, viernes y domingo, el vuelo inaugural se realizó el pasado domingo 2 de noviembre.

Datos del AIFA indican que este espacio aéreo cerró el año 2024 con 6.3 millones de pasajeros atendidos, lo que representa un crecimiento sustancial respecto al año anterior. El aeropuerto cuenta actualmente con 38 destinos nacionales y 8 rutas internacionales en operación, actualmente este inmueble realiza en promedio de 152 operaciones diarias.

Algunas de las aerolíneas presentes incluyen Viva Aerobús, Volaris y Aeroméxico con ofertas tanto nacionales como internacionales. Con esta adhesión, la terminal amplía su presencia en Sudamérica y refuerza su papel en el sistema aeroportuario nacional, aunque aún enfrenta retos en cuanto a accesibilidad terrestre y consolidación de rutas.

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) fue inaugurado el 21 de marzo de 2022, por el Gobierno de México, tras poco más de dos años de construcción y está ubicado en el municipio de Zumpango, dentro de la Base Aérea Militar No. 1 de Santa Lucía, en el Estado de México, al norte del Valle de México.