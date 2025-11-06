Sentencian a 40 años de prisión a responsable de homicidio en Nezahualcóyotl

Nezahualcóyotl, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia condenatoria de 40 años de prisión contra Jorge Rangel Remigio, tras acreditar su participación en el delito de homicidio cometido en la colonia Benito Juárez, del municipio de Nezahualcóyotl.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 30 de enero de 2019, cuando la víctima se encontraba en compañía del hoy sentenciado y de otros individuos. En determinado momento, el grupo comenzó a golpearlo con puños y patadas, y uno de ellos lo agredió con un palo en la espalda, provocándole una caída. Posteriormente, Jorge Rangel Remigio tomó un pedazo de tabique y lo golpeó en la cabeza, causándole lesiones que le provocaron la muerte.

Tras el homicidio, el Ministerio Público reunió los elementos de prueba suficientes para identificar a los responsables y determinar su grado de participación. Con base en ello, se solicitó una orden de aprehensión en contra de Rangel Remigio, quien fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial.

Durante el proceso, el Órgano Jurisdiccional consideró las pruebas presentadas por la Fiscalía, las cuales demostraron la responsabilidad del acusado, por lo que dictó una pena de 40 años de prisión. Además, el sentenciado deberá pagar una multa de 59 mil 143 pesos y 185 mil 33 pesos por concepto de reparación del daño integral, así como la suspensión de sus derechos civiles y políticos.