Presentan segunda edición de la carrera “Periodistas en movimiento” en Toluca

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- Con el propósito de fortalecer los lazos entre quienes ejercen la labor informativa, se presentó la segunda edición de la carrera atlética “Periodistas en Movimiento”, una iniciativa que combina deporte, compañerismo y bienestar, y que se llevará a cabo el 30 de noviembre a las 11:00 horas, con un recorrido de 5 kilómetros teniendo como punto de salida y meta el Monumento al Águila, en Toluca.

Durante la presentación, Penélope Ventura Rojas, Julio Requena y Guadalupe de la Cruz, integrantes del Comité para la Protección del Periodista del Estado de México, destacaron que esta justa busca consolidarse como una tradición que promueva la unión del gremio periodístico más allá de las redacciones y coberturas diarias.

El evento cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Toluca y del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDEM), además del patrocinio de Ford Sánchez Automotriz, que apoyará la logística y organización de la carrera.

La convocatoria está abierta tanto para periodistas como para el público en general. La cuota de recuperación será de 50 pesos para comunicadores y 100 pesos para el resto de los participantes. El registro incluye un kit deportivo con playera, número, gorra y medalla conmemorativa. A lo largo del trayecto se instalarán dos puntos de hidratación, garantizando un recorrido seguro y disfrutable.

Aunque la competencia no tendrá carácter oficial, se entregarán reconocimientos a los tres primeros lugares de la categoría de periodistas, como símbolo de motivación y compromiso con esta iniciativa que busca promover la salud física y emocional.

Los organizadores subrayaron que “Periodistas en Movimiento” es más que una carrera: es una celebración de la profesión, una invitación a convivir en familia y a fortalecer el espíritu de comunidad de quienes día a día informan y construyen ciudadanía desde el periodismo mexiquense.