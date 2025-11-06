Se reúne SEGOB con gobernador y presidentes municipales de Michoacán

Michoacán, Méx.- Por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó una reunión de trabajo con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y 59 presidentas y presidentes municipales del estado.

Durante más de tres horas, la titular de Gobernación, acompañada por el subsecretario César Yáñez, la subsecretaria Rocío Bárcena y el subsecretario Arturo Medina, escuchó los planteamientos de las autoridades municipales para la coordinación con el gobierno estatal.

Al lamentar el fallecimiento del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, aseguró que se hará justicia y no habrá impunidad.

La secretaria Rodríguez destacó que el encuentro respondió a la instrucción presidencial de escuchar con atención y respeto a los alcaldes, conocer sus diagnósticos, demandas y prioridades, para construir en conjunto el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Recalcó que el Plan aún no está concluido, ya que se construye de manera conjunta con los distintos sectores de la sociedad michoacana.

Reiteró que la Presidenta Sheinbaum impulsa este Plan Integral, basado en tres ejes fundamentales:

Seguridad y Justicia.

Desarrollo Económico con Justicia.

Educación y Cultura para la Paz.

Para que la estrategia sea realmente integral y atienda las necesidades de la población, agregó, que se busca la participación de todos los sectores sociales: autoridades tradicionales, pueblos indígenas, jóvenes, mujeres, hombres, iglesias, empresarios, trabajadores del campo y víctimas.

Destacó que, en palabras de la Presidenta, se trata de construir la paz desde abajo, con dignidad, esperanza y justicia para Michoacán.