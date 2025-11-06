Fiscalía de Michoacán identifica al autor material del asesinato del alcalde de Uruapan

Morelia, Méx.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó este miércoles la identidad del autor material del homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

De acuerdo con la dependencia, el responsable fue identificado como Víctor Manuel “N”, un joven de 17 años originario del municipio de Paracho, cuyo cuerpo ya fue reconocido y reclamado por sus familiares.

El fiscal estatal Carlos Torres Piña informó en conferencia de prensa que los dictámenes periciales arrojaron resultado positivo a rodizonato de sodio, una prueba balística que detecta residuos de disparo en manos o ropa, lo que confirmó su participación directa en el crimen.

“El cuerpo de Víctor Manuel ‘N’ fue identificado y reclamado. Los dictámenes periciales practicados arrojaron resultado positivo a rodizonato de sodio, lo que confirmó la hipótesis de que se trataba del autor material”, precisó el fiscal.

Las pruebas periciales también revelaron que el menor presentaba adicción a metanfetaminas, información que fue corroborada por sus familiares. Según la investigación, el adolescente había desaparecido de su hogar una semana antes del homicidio del edil, un caso que ha conmocionado a Michoacán y al país.

Torres Piña subrayó que el joven no actuó solo, pues en el ataque habrían participado al menos dos personas más, aunque no ofreció mayores detalles para no entorpecer las investigaciones.

“En el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez habrían participado más de dos personas”, indicó el fiscal.

La Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación sobre los móviles del crimen, incluyendo la posible participación de grupos delictivos que operan en la región de Uruapan, una de las zonas con mayor presencia de células criminales en el estado.

El funcionario agradeció la colaboración de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, encabezada por Omar García Harfuch, por su apoyo en el intercambio de información y análisis de inteligencia.

“Agradecemos el respaldo del secretario García Harfuch y su equipo, quienes han contribuido en las labores de identificación y análisis del caso”, afirmó.

El asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido mientras realizaba actividades en Uruapan, provocó una ola de indignación y exigencias de justicia por parte de ciudadanos y actores políticos.

Con la identificación del autor material, la FGE avanza en el esclarecimiento de uno de los casos más mediáticos del año, aunque el móvil y los autores intelectuales del crimen siguen bajo investigación.