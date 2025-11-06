En Neza, más de dos mil mujeres reciben tarjetas Pensión Bienestar

Nezahualcóyotl, Méx.- El alcalde, Adolfo Cerqueda Rebollo, encabezó la entrega de más de 2 mil tarjetas del programa Pensión Mujeres con Bienestar, que impulsa la autonomía económica y reconoce el trabajo diario de las mujeres en el Estado de México.

Acompañado del director regional de Bienestar, Javier Chávez Medina, Cerqueda Rebollo destacó que estos apoyos son reflejo del cambio profundo que vive Nezahualcóyotl, donde se prioriza el bienestar y la justicia social para quienes más lo necesitan.

Destacó que antes esto no se veía y hoy se reconoce el esfuerzo de las mujeres en el hogar, en el trabajo y en la comunidad. Reiteró su compromiso para seguir acompañándolas y creando políticas que mejoren su calidad de vida.

En este marco, el funcionario anunció la próxima construcción de un nuevo hospital del IMSS-Bienestar, que se edificará sobre la avenida Sor Juana Inés de la Cruz y Bordo de Xochiaca, con el objetivo de garantizar la atención médica gratuita, oportuna y de calidad en Nezahualcóyotl.

Por otra parte, informó que se llevará a cabo una rehabilitación integral de bombas, ramales y tuberías, con el propósito de mejorar el flujo del agua y evitar inundaciones en las colonias que históricamente se han visto afectadas durante la temporada de lluvias.

Cerqueda señaló que estas acciones son muestra del trabajo que se realiza por el bienestar integral de la población, atendiendo de manera simultánea tres ejes fundamentales, como son: apoyo a las mujeres, mejora de los servicios de salud y fortalecimiento de la infraestructura hidráulica.

NEZAMICTLAN

Por otra parte, se informó que el festival cultural Nezamictlán 2025, organizado por el gobierno local, contó con la asistencia de casi 100 mil personas, quienes se sumaron a las festividades por el Día de Muertos.

Entre las principales actividades que se ofrecieron en el Nezamictlán 2025 destacaron: la Expo Día de Muertos, que contó con la venta de pan de muerto, dulces típicos y decoraciones de temporada en la explanada; las Caravanas de Catrinas y Catrines que recorrieron las calles del municipio, con contingentes que rindieron homenaje a la diversidad cultural del país, al portar vestimentas típicas de diversos estados.

En el Parque del Pueblo se realizaron el Festival de Cine de Terror “Necro Film”, la Casa del Terror y la puesta en escena de “La Llorona”. También se instaló la Megaofrenda en el panteón municipal y se efectuó el Festival de Día de Muertos y Muerteada Pal’ Barrio, que llenaron de arte, color y tradición las calles de Neza.