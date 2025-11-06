Bloquean carretera México-Toluca por desaparición de José Jesús Carbajal

Toluca, Méx.- Luego de que son más de dos meses de la desaparición de José Jesús Carbajal García, ocurrida el pasado 22 de agosto, en la comunidad de Cacalomacán del municipio de Toluca, familiares y amigos, bloquearon la carretera México-Toluca, pues denunciaron la falta de avances sustanciales en la investigación.

Señalaron que la carpeta de investigación fue abierta el 26 de agosto de este año, sin embargo, los familiares señalan que, pese a haber entregado pruebas contundentes -incluyendo nombres, ubicaciones, testigos, el vehículo involucrado y videos que muestran el momento en que José Jesús fue privado de su libertad-, las autoridades no han dado seguimiento diligente a las líneas de investigación ni han realizado los actos necesarios para su localización.

“Es necesario que las autoridades muestren avance de la investigación, pues ya entregamos videos sobre el momento del secuestro y seguimiento del auto en que se lo llevaron. Sin embargo, no prospera la denuncia, no hay nada nuevo sobre el asunto”, señalaron.

Por lo que la familia exige que se actúe de inmediato sobre las pruebas aportadas, que se realicen todas las diligencias necesarias para encontrar a José Jesús con vida, y que se ejerza acción penal contra quienes resulten responsables, evitando que el caso quede impune.

La movilización ciudadana, se realizó en el kilómetro 48 de la carretera Toluca-México, en el municipio de Ocoyoacac; ya que señalaron que el objetivo es visibilizar el caso, exigir justicia y presionar a las autoridades para que actúen con la urgencia que la situación amerita.

El señor de 54 años, fue secuestrado el 22 de agosto del 2025 en la colonia Cacalomacán de Toluca. La ficha de desaparición se levantó el 26 de agosto; se entregaron videos a la Fiscalía sobre el día de los hechos, con la identificación del auto en el que se lo llevaron.