Inicia entrega del Programa de Becas 2025 en Atizapán

Atizapán, Méx.- El alcalde de Atizapán, Pedro Rodríguez Villegas inició la entrega del Programa de Becas 2025, el cual tendrá una inversión 47 millones 700 mil pesos y beneficia a 15 mil 555 estudiantes, desde preescolar hasta nivel superior.

Rodríguez Villegas ante los beneficiarios dijo: “Somos un gobierno de hechos y no de palabras, gracias a sus impuestos y al Cabildo es que podemos hacer realidad estos apoyos”.

Dijo que la inversión realizada en este programa, es muestra de que cuando el recurso se maneja con honestidad, se pueden concretar distintas acciones en beneficio de la gente.

“Hoy tenemos que superar todo lo que ya hemos hecho, los miembros del cabildo estamos todos unidos en este gran proyecto que es Atizapán de Zaragoza”, resaltó Rodríguez Villegas.

Mencionó que los apoyos que este gobierno otorga a los atizapenses, como el salario familiar, las becas, las computadoras en las escuelas, las más de 260 patrullas que están recorriendo las calles y los más de 2 mil millones de pesos que se invierten en obra pública, no es un regalo, sino es regresarle a la ciudadanía parte de sus impuestos.