“Presidente en tu Calle” llevará atención a la Plaza Juárez de Metepec

Metepec, Méx.- Con el propósito de acercar los servicios públicos al corazón del municipio, el gobierno de Fernando Gustavo Flores Fernández pondrá en marcha este sábado 8 de noviembre, a partir de las 9:00 horas y hasta las 14:00 horas, una nueva edición del programa “Presidente en tu Calle, caminando y resolviendo”, en la Plaza Juárez del centro histórico de Metepec.

Este esquema, ya desplegado con anterioridad en otras demarcaciones del municipio, busca descentralizar la atención de trámites, asesorías, servicios médicos y cursos de autoempleo, evitando que los ciudadanos deban desplazarse hasta las oficinas centrales del ayuntamiento.

Durante esta edición del programa se habilitarán módulos de múltiples dependencias municipales para brindar: Trámites y pagos, algunos con descuentos (agua, predial, etc.). Asesorías jurídicas, sociales y de apoyo comunitario. Atención médica y ambiental. Talleres y cursos de autoempleo.

Inscripción a los programas de apoyo del gobierno municipal.

Todas las áreas del ayuntamiento participarán, con lo que se pretende responder “de manera cercana y eficiente” a las necesidades ciudadanas.

Este programa fue lanzado a finales de marzo de 2025 como una iniciativa para “activar la atención ciudadana directamente en las comunidades” y recorrer las 52 delegaciones del municipio.

El alcalde Flores Fernández declaró que la lógica es clara: “escuchar en el lugar de origen los problemas y con ello trabajar de manera coordinada con la comunidad para resolverlos de inmediato”.

Al realizarse en el centro histórico de Metepec y durante el fin de semana, se facilita la participación sin interferir con las horas de trabajo. No se trata únicamente de trámites, sino de un paquete amplio que incluye salud, asesorías, empleo y servicios básicos.

El diseño del programa busca que el ciudadano hable directamente con los funcionarios y obtenga una respuesta más inmediata que la que ofrece la atención tradicional.

Para quienes deseen acudir, se recomienda llegar con tiempo, llevar identificación personal y, de ser posible, los documentos requeridos para trámites, a fin de agilizar la atención. Se trata de una oportunidad para resolver gestiones que de otro modo implicarían mayor desplazamiento o filas.

Este sábado será una nueva oportunidad de interacción directa entre ciudadanía y gobierno en Metepec, bajo el lema de “caminar y resolver”.