Entrega de apoyos al desempleo beneficiará a 8 mil personas en EdoMéx

Toluca, Méx.– El Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez arrancó la entrega de tarjetas del Programa “Apoyo al Desempleo para el Bienestar 2025”, que permitirá a mexiquenses en esta situación acceder a recursos económicos y mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

Para el ejercicio 2025, el Gobierno del Estado de México destinó una inversión de 52 millones de pesos para los apoyos y gastos de operación de este programa, lo que representa un incremento del 14 por ciento respecto al año anterior.

Norberto Morales Poblete, Secretario del Trabajo, y Juan Carlos González Romero, Secretario de Bienestar, encabezaron en Toluca la primera entrega —de tres— en la que se otorgaron 789 tarjetas; en total se contempla beneficiar a 8 mil 074 personas.

“Los Programas Sociales solo sirven cuando llegan a la gente que más lo necesita. Como lo ha dicho la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, los recursos públicos son del pueblo y deben servir al pueblo”, destacó Morales Poblete.

Un total de 7 mil 610 beneficiarios recibirán dos apoyos de 3 mil pesos, mientras que 464 personas en situación de mayor vulnerabilidad obtendrán tres pagos de 3 mil pesos, alcanzando así un monto máximo de 9 mil pesos por beneficiario.

Las siguientes entregas se llevarán a cabo el viernes 7 de noviembre en Ixtapaluca y el lunes 10 de noviembre en Ecatepec, con el objetivo de completar la distribución de los apoyos.

Con este esfuerzo, el Gobierno del Estado de México reafirma el compromiso de democratizar los programas sociales, dejando atrás viejas prácticas clientelares y partidistas.