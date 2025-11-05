Firma UAEMéx alianza estratégica para incorporar estudiantes al sector productivo

Toluca, Méx.- La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado firmó un convenio general de colaboración con el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (CONCAEM), con el propósito de impulsar la incorporación de estudiantes en proyectos del sector productivo mexiquense.

En Toluca, la rectora auriverde subrayó que este convenio simboliza la voluntad institucional de construir puentes entre el conocimiento y la práctica, integrando el saber académico con las necesidades reales del sector productivo y de la sociedad para impulsar proyectos artesanales como la producción de mezcal.

Afirmó que dicho acuerdo resalta a los sectores más emblemáticos de la entidad e identidad regional: los productores de mezcal y destilados de agave.

Por ello, abundó, a través de este convenio, la UAEMéx y el CONCAEM ponen a disposición de la sociedad los saberes de la universidad para fortalecer este sector artesanal, al brindar acompañamiento y asesoría integral a los proyectos de emprendimiento mexiquense en temas fundamentales como la gestión, comercialización, innovación y desarrollo sostenible.

“De la mano de la UAEMéx hemos avanzado en el desarrollo de una Licenciatura en Ciencias de Datos y continuamos fortaleciendo el proyecto de Certificación y Comercialización del Mezcal Mexiquense, con el objetivo de competir en mercados nacionales e internacionales y posicionar al Estado de México como referente de calidad e innovación”, señaló la CONCAEM.

El objetivo de este instrumento de cooperación orientado a fortalecer la vinculación entre la academia y el sector productivo, consolida el compromiso de la UAEMéx y CONCAEM con la innovación, la empleabilidad y el desarrollo económico de la entidad.