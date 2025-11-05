Pereira no ve como obligación ganarle al América pero sabe que es importante

Metepec, Méx.- El conjunto de los Diablos Rojos del Toluca tiene clara la misión para este sábado: vencer al América y asegurar el liderato general del Apertura 2025. En el campamento escarlata, el ambiente es de concentración y confianza antes del choque ante uno de los rivales más exigentes del futbol mexicano.

El defensa uruguayo Federico Pereira afirmó que el grupo está enfocado en cerrar el torneo con fuerza y mantener su estilo de juego. “Trataremos de hacer las cosas que nosotros sabemos hacer para poder llevarnos el partido; iremos en búsqueda del objetivo que tenemos muy claro, que es el primer lugar”, comentó.

El Toluca llega motivado, aunque con la sensible baja de Alexis Vega, capitán del equipo. Pereira reconoció la importancia del atacante, pero aseguró que el plantel tiene la capacidad para responder. Destacó que, pese a ser un grupo corto, todos los jugadores están comprometidos y listos para aportar, mientras Vega cumple con su rol de líder fuera del campo.

El uruguayo, también señaló que enfrentar al América siempre representa un reto especial por la calidad del rival y lo que está en juego. Aseguró que el duelo servirá como una gran prueba rumbo a la Liguilla, pues ambos equipos llegan parejos en la tabla y con una propuesta ofensiva que promete espectáculo. “Siempre este tipo de partidos lo son, al enfrentar a rivales que te proponen, que salen a jugarte de igual a igual”, expresó.

Además, el defensor resaltó el crecimiento de Toluca en el aspecto defensivo, al colocarse entre las mejores defensivas del torneo con solo 18 goles recibidos. “Hemos mejorado mucho en ese sentido, se habla mucho del ataque, pero sin duda que hemos mejorado muchísimo en defensa”, destacó.

Finalmente, Pereira envió un mensaje a la afición escarlata, a quien agradeció su apoyo incondicional y prometió que el equipo dejará todo en la cancha en busca de un cierre perfecto del torneo regular.