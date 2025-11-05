Abren inscripciones a nivel nacional del Futbolito Bimbo 2026

Ciudad de México.- Con el objetivo de promover valores como el trabajo en equipo, la tolerancia, el compañerismo y la sana competencia, este 3 de noviembre dio inicio el proceso de inscripción para participar en la edición 62 de Futbolito Bimbo, el torneo de fútbol infantil más importante de México, en el que podrán participar equipos de niñas y niños de escuelas públicas y privadas de los 32 estados del país.

En esta nueva edición, los equipos inscritos en las ramas femenil y varonil competirán en las fases local, estatal, regional y nacional, iniciando los primeros partidos el 21 de febrero de 2026. Los equipos que logren avanzar en cada categoría llegarán a la gran final, que se disputará el 31 de mayo, donde se vivirá una jornada llena de emoción y pasión futbolera, en la que se definirá quiénes levantarán el trofeo como los nuevos campeones de Futbolito Bimbo.

Por única ocasión, la edición 62 de Futbolito Bimbo se celebrará meses antes de lo habitual, debido al torneo internacional de fútbol que se llevará a cabo en el país, durante 2026 y que tiene lugar cada cuatro años, el cual marcará la agenda deportiva del periodo. Esta decisión busca que todas las niñas y los niños participantes puedan disfrutar plenamente del torneo y vivir la experiencia con el entusiasmo y la dedicación que lo caracterizan.

Los equipos de las escuelas interesadas en participar deberán estar conformados por niñas o niños nacidos entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, tener un promedio mínimo de 8.0 de calificación y pertenecer a la misma escuela.

Cada equipo deberá conformarse por un mínimo de seis jugadores y un máximo de 14, pudiendo inscribirse en la rama femenil o varonil. Las escuelas tendrán hasta el 6 de febrero de 2026 para completar su registro con el coordinador local de cada sede.

Cabe destacar que durante la edición 2025 del torneo participaron más de 63,006 niñas y niños de todo México, conformando 5,530 equipos provenientes de 3,553 escuelas públicas y privadas, de los cuales 1,759 fueron femeniles.

Como ya es tradición, durante la edición 62 de Futbolito Bimbo, junto a Proyecto Cantera Entrenando para la Vida, se promoverán y reconocerán las buenas acciones dentro y fuera del terreno de juego mediante la entrega de la “Tarjeta Verde de Reforzamiento Positivo”, que el cuerpo arbitral otorgará a aquellos jugadores y entrenadores que demuestren comportamientos ejemplares y actitudes dignas de reconocimiento.

A lo largo de los años, Futbolito Bimbo se ha consolidado como una de las iniciativas de responsabilidad social más importantes de Grupo Bimbo en México, debido a su impacto en el desarrollo integral de la niñez mexicana. El torneo fomenta la actividad física y promueve valores como el trabajo en equipo, la disciplina y la sana convivencia a través del deporte.

Las niñas, los niños, padres de familia y escuelas interesadas podrán consultar las bases y el reglamento en el sitio www.futbolitobimbo.com.mx, donde además podrán registrar los datos de su escuela para ser contactados por el coordinador local e iniciar el proceso de inscripción.