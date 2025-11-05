Martínez reconoce respeto a Chivas, pero su lealtad hoy está con el Toluca

Metepec, Méx.- El Toluca Femenil se prepara para uno de los retos más importantes de su historia reciente: los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil. Con rival definido en Chivas, las Diablas Rojas afrontan la eliminatoria con ilusión, compromiso y una meta clara: alcanzar por primera vez una Semifinal.

Karla Martínez, una de las referentes del equipo escarlata, señaló que el éxito del torneo se ha cimentado en el trabajo grupal y la mentalidad del plantel. La jugadora destacó que desde la pretemporada se ha fortalecido el espíritu de unidad y la confianza en el proyecto liderado por el técnico francés Patrice Lair. “Desde la pretemporada se ha ido construyendo al equipo, hemos tratado de darles esas alegrías a la afición a lo largo del torneo y hoy que podemos consolidar el cuarto lugar y estar aspirando a pasar, incluso llegar a una Final, buscaremos como equipo que se logre”, expresó.

El Toluca, que finalizó la fase regular en cuarto lugar general, ha mostrado una notable evolución bajo el mando de Lair. Martínez afirmó que la clave ha sido combinar la experiencia de jugadoras consolidadas con la energía de las jóvenes, siempre priorizando el juego colectivo. “Priorizamos esa parte de poder jugar como un equipo, de poder disfrutar y aprender de las figuras que tenemos, y que de la mano del entrenador podamos reflejarlo en cancha para seguir dándole alegrías al club”, comentó.

La mediocampista, exjugadora de Chivas, reconoció el respeto que tiene por su antiguo club, aunque dejó claro que hoy su lealtad está con las Diablas. “Chivas es un club al que yo le tengo muchísimo cariño y respeto, pero hasta ahí, hoy es mi rival y yo defiendo este escudo (el de Toluca)”, afirmó con determinación.

Finalmente, Martínez celebró el desempeño de la Selección Mexicana Sub-17, donde la toluqueña Fernanda Ximena Monroy alcanzó las Semifinales del Mundial, un reflejo del crecimiento del fútbol femenil nacional y una motivación adicional para el plantel escarlata.