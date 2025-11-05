Invitan a participar a la carrera “Corriendo sin Barreras” en Toluca

Toluca, Méx.- Con el propósito de promover la inclusión, sensibilizar a la sociedad y recaudar fondos para la adquisición de aparatos funcionales destinados a niñas, niños, jóvenes y personas adultas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, el Gobierno municipal y el Voluntariado DIF Toluca invitan a la ciudadanía a participar en la carrera con causa Corriendo sin Barreras.

Por una cuota de recuperación de 350 pesos, las y los participantes podrán inscribirse entre las modalidades de caminata 3 kilómetros pet friendly, carrera 5 y 10 kilómetros, para disfrutar de un ambiente familiar y de convivencia, recorriendo las calles del centro histórico el domingo 30 de noviembre a las 8:00 horas, con salida y meta frente a Palacio Municipal.

Para mayores informes, quienes esté interesados podrán comunicarse a través de WhastsApp al 729 974 4451, realizar su inscripción y obtener su kit de participante en las oficinas centrales del DIF Toluca en Otumba #505, colonia Sor Juana Inés de la Cruz, también en la Ventanilla de Atención DIF ubicada en Palacio Municipal, en la Unidad Municipal de Equinoterapia (UNIMEQ) en San Mateo Oxtotitlán, URIS El Olimpo en la delegación Santa María Totoltepec y en el URIS Gregorio Melero y Piña, en San Pablo Autopan.

A través de esta iniciativa, el Voluntariado del DIF Toluca y el Gobierno municipal reafirman su compromiso con una capital incluyente y solidaria, donde el bienestar social es una prioridad, por ello, el 100% de lo recaudado será destinado a la compra de sillas de ruedas, bastones y andaderas, lo que mejorará la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad.