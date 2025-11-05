Metepec vibrará con el Fight Club Round 1

Metepec, Méx.- La Unidad Deportiva Martín Alarcón Hisojo será sede de una jornada deportiva sin precedentes. El sábado 15 de noviembre, el municipio albergará el evento Fight Club Round 1, una experiencia que unirá lo mejor del boxeo y el futbol en un mismo escenario, con la participación de deportistas, entrenadores y familias dispuestas a vivir un día lleno de energía.

El programa contempla un torneo de futbox, un rally de supervivencia, retos físicos, peleas de exhibición, pláticas motivacionales, así como zonas de stands y rifas. Además, los asistentes podrán disfrutar de una masterclass impartida por el campeón mexicano Miki Rodríguez, entrenador de la Academia Municipal de Boxeo, quien compartirá técnicas y consejos con los asistentes.

Emilio Yamín Faure, coordinador general del IMCUFIDEM, destacó la relevancia del evento para promover la activación física y el deporte social. “Esta iniciativa combina los dos deportes más populares del país: el futbol y el box. Es un esfuerzo del gobierno municipal encabezado por Fernando Flores Fernández para fomentar la práctica deportiva en todas las edades”, expresó.

Por su parte, Miki Rodríguez aseguró que el evento busca mostrar el rostro más humano del boxeo. “Es un deporte exigente, pero lleno de valores: disciplina, constancia y respeto. Queremos que la gente lo conozca de cerca, que vea que también puede ser divertido y familiar”, comentó.

El Fight Club Round 1 contará con la presencia de figuras locales como el boxeador profesional Ricardo “Capi” Téllez, además de talentos juveniles que participarán en peleas de exhibición.

Los boletos ya están disponibles con precios de $250, $150 y $50 pesos, según el tipo de acceso, y pueden adquirirse directamente con el profesor Miki Rodríguez en la Academia Municipal de Boxeo o al teléfono 7729 1675833. Algunas actividades serán gratuitas, invitando así a toda la comunidad a ser parte de esta auténtica fiesta deportiva de Metepec.