Premia INFOEM a Huixquilucan por micrositios “Esfuerzo 24/7” y “Ventanilla Virtual”

Huixquilucan, Méx.- La presidenta municipal, Romina Contreras, recibió los reconocimientos por parte del INFOEM por la operación del micrositio “Esfuerzo 24/7” y la “Ventanilla Virtual”, ya que reflejan el compromiso de un gobierno transparente y cercano a la gente.

Destacó que las prácticas premiadas son herramientas digitales que facilitan el acceso a trámites, requisitos, costos y formatos de Aguas de Huixquilucan, con información clara y confiable, la cual se puede consultar desde cualquier dispositivo.

Dijo que como resultado de la aplicación de prácticas ejemplares de transparencia proactiva, que reflejan el compromiso de un gobierno municipal abierto, cercano a la ciudadanía e innovador que trabaja para atender a la población con atención de calidad y eficiente.

Aguas de Huixquilucan recibió dos reconocimientos por parte del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM).

Al asistir a la Entrega de Reconocimientos de Prácticas de Transparencia Proactiva 2025, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, apuntó que estas distinciones reconocen la operación del micrositio “Esfuerzo 24/7” y la “Ventanilla Virtual”, las cuales tienen el propósito de que la ciudadanía conozca el trabajo operativo, preventivo y administrativo de Aguas de Huixquilucan, e impulsan herramientas digitales que facilitan el acceso a trámites, requisitos, costos y formatos, con información clara y confiable, desde cualquier dispositivo.

“Es un honor estar hoy aquí recibiendo, en nombre del municipio de Huixquilucan, dos reconocimientos por prácticas ejemplares de transparencia proactiva, otorgados a Aguas de Huixquilucan. Este logro refleja el compromiso firme de un gobierno abierto, eficiente y cercano a la ciudadanía, pues estas herramientas son para ustedes y fortalecen la rendición de cuentas y la transparencia. Seguiremos trabajando 24/7 para ofrecer un mejor servicio a la población”, refirió la alcaldesa.