Raúl Jiménez llegó a 200 juegos en la Premier League con triunfo y asistencia

Ciudad de México.- Una tarde redonda vivió el delantero mexicano Raúl Jiménez, quien festejó su partido número 200 en la Premier League colaborando con una asistencia en la victoria del Fulham 3-0 sobre el Wolverhampton, el club donde alcanzó la cima de su carrera.

El encuentro tuvo un inicio inmejorable para el atacante azteca. Apenas al minuto 9, aprovechó un rebote y, con gran lectura de juego, filtró un pase largo que dejó a Ryan Sessegnon mano a mano con el arquero. El inglés definió con calma para abrir el marcador y darle rumbo al duelo.

A partir de ese momento, Jiménez se convirtió en el eje ofensivo del Fulham. Con su acostumbrada movilidad, salió del área para asociarse, descargar el balón y generar opciones de peligro, mostrando la experiencia que lo ha mantenido vigente en el fútbol inglés.

El conjunto londinense, que no ganaba desde septiembre, se reencontró con la victoria tras cuatro derrotas consecutivas. En el segundo tiempo, Raúl cambió de posición y se colocó por la banda derecha, donde volvió a marcar diferencia. Al minuto 62, desbordó, envió un centro raso que fue rechazado por la defensa y Harry Wilson aprovechó el rebote para ampliar la ventaja.

En un momento emotivo, cuando el marcador ya era 2-0, la afición visitante de los Wolves entonó el clásico “Sí señor”, recordando al delantero que les regaló goles, triunfos y momentos inolvidables.Jiménez abandonó el campo al minuto 72 entre aplausos, reemplazado por Rodrigo Muniz, dejando claro que, aunque los años han pasado, su calidad y compromiso siguen intactos.Con este triunfo, el Fulham retoma confianza y Raúl Jiménez firma un nuevo capítulo en su carrera: 200 partidos en la liga más competitiva del planeta, celebrados con futbol, entrega y la elegancia de siempre.