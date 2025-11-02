Descuentos y bonificaciones en el pago de agua en Toluca

Toluca, Méx.- El Gobierno de Toluca implementa bonificaciones y condonaciones en los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado durante el último trimestre del año, con el objetivo de facilitar la regularización y el cumplimiento de los pagos por parte de los usuarios que no han hecho dicho pago.

Ricardo Moreno Bastida, presidente municipal de Toluca, invitó a que la ciudadanía aproveche estos beneficios, que incluyen 30% de descuento en derechos de conexión de agua potable, drenaje y alcantarillado; condonación de hasta el 100% en recargos correspondientes al ejercicio 2025 y anteriores; 35% de descuento en el suministro de agua de uso doméstico y no doméstico; así como 50% en permisos y registros de recepción de aguas residuales.

Dicha propuesta fue aprobada por unanimidad en Cabildo por las y los ediles de Toluca, quienes destacaron que estas medidas reflejan la sensibilidad social y el compromiso del alcalde con la población toluqueña, al promover políticas públicas que fortalecen la economía de los hogares y del sector productivo local.

Se aprobó que las bonificaciones estarán vigentes hasta el 23 de diciembre, mientras que la condonación de recargos podrá aplicarse hasta el 31 de diciembre del 2025.Los toluqueños que tienen adeudos en el pago de servicios de agua, tienen la oportunidad de regularizar su pago hasta el 31 de diciembre con condonación.