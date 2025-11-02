“Huellas de la transformación” continúa recuperando espacios en Naucalpan

Naucalpan, Méx.- Al entregar la recuperación de “La Canchita” de básquetbol y fútbol, así como la colocación de luminarias nuevas y rescate de espacios públicos en diferentes calles de las colonias Altamira y Ampliación Altamira, que se realizó a través del programa Huellas de la Transformación y el operativo Construyendo Bienestar para el Pueblo, el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, reiteró que su gobierno trabaja en la liberación de los espacios públicos para impulsar el sentido de comunidad y regenerar la vida pública de Naucalpan.

“Nos comprometimos a rescatar lugares que a veces ya ni los propios habitantes creen que se pueden rescatar porque ha sido tanto el abandono, nos han dado tanto la espalda, ha sido rezago de tantos años que pareciera que ya no hay nada que hacer, pero no todo está perdido porque estamos dispuestos a trabajar con ustedes y para ustedes”, dijo el alcalde.

En presencia del diputado federal, Alejandro Peña, así como de servidores públicos municipales, de autoridades auxiliares de la colonia Capulín Soledad, del Grupo Jóvenes de Joshua Femenil y de la presidenta honoraria del DIF Municipal, subrayó que “La Canchita”, ahora retomó su funcionamiento de espacio en el que la comunidad puede acudir a realizar actividades deportivas y de convivencia con mayor seguridad.

Agregó, que este espacio ahora cuenta con malla ciclónica y un barandal nuevo para acceder. Además, el muralista Canek Leyva decoró este lugar con diferentes murales que le dan un nuevo aspecto. Con la Huella de la Transformación número 31, en la Altamira y Ampliación Altamira, se realizaron también trabajos de alumbrado público con la instalación y rehabilitación de 60 luminarias, 3 postes y 6 brazos.

Como parte de los beneficios para esta comunidad, se recuperará el Centro de Rehabilitación e Integración Social, CRIS, de la Altamira para ofrecer asistencia a quienes lo requieran, dijo Montoya Márquez, Mencionó que se trabaja para concretar la Casa del Autismo, espacio que estará destinado a asistir a personas con trastornos del espectro autista.

De igual forma, se rescataron espacios públicos con la rehabilitación de juegos infantiles, pintura general, colocación de malla y barandales; así como mejora de canchas deportiva y balizamiento en pasos peatonales, topes y guarniciones. Por último, el presidente del Comité de Participación Ciudadana, Victoriano García Reyes, agradeció la visita del alcalde y los trabajos que se realizaron, enfatizó que nunca se habían llevado a cabo labores de mantenimiento en este lugar, un área descuidada y que, gracias a la intervención, se ha levantado.