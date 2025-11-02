Operación “Restitución” asegura mil 105 propiedades

2 noviembre, 2025

Toluca, Méx.- Como parte de la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, del mes de abril a la fecha, suman 1,105 inmuebles asegurados en 63 municipios de la entidad por encontrarse relacionados con el delito de despojo y contra la propiedad.

Acciones de la Operación “Restitución”, realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (MARINA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales, han permitido que, del total de los inmuebles asegurados, 600 hayan sido restituidos a quienes han acreditado legítimamente su propiedad.

En el periodo que comprende del 24 de octubre al 1 de noviembre, autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron acciones operativas en 18 municipios consistentes en técnicas de investigación de cateo e inspecciones en donde fueron aseguradas 38 propiedades.

Durante este despliegue operativo se detuvieron a 10 personas por su posible participación en el delito de despojo, y se cumplimentaron 2 órdenes de aprehensión por secuestro exprés relacionado con el delito de extorsión, por lo que los detenidos fueron presentados ante la Autoridad Judicial, quien determinó su vinculación a proceso.

De los 600 inmuebles devueltos 553 de ellos son casas habitación, 45 predios y dos inmuebles dedicados a locales comerciales, en tanto que el representante social continúa recibiendo la documentación con la que los legítimos dueños acrediten la propiedad con el fin de concretar su restitución.

Es importante referir que desde el comienzo de las acciones de la Operación “Restitución” se han registrado diversas denuncias por la comisión de hechos constitutivos de delito relacionados con despojos que fueron realizados en el 2024 y años previos.

Operación “Restitución” forma parte de la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, impulsada desde la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, que en la entidad encabeza la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en la que participan la DEFENSA, MARINA, GN, así como del Gobierno del Estado de México a través de la SSEM.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo.