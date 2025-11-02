Vinculan a proceso a dos hombres por el homicidio de cinco personas en Temoaya

Temoaya, Méx.- Un juez del Estado de México dictó auto de vinculación a proceso en contra de Óscar David “N”, alias “Bellako”, e Irving Adán “N”, alias “Henry”, por su presunta participación en el homicidio de cinco hombres, ocurrido el pasado 23 de septiembre en el municipio de Temoaya.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), las víctimas fueron agredidas mientras se encontraban dentro de un vehículo Chevrolet Sonic, estacionado en un camino de la comunidad de San Lucas. Las investigaciones señalan que los imputados habrían recibido instrucciones vía telefónica de un tercer sujeto para llevar a cabo la agresión.

Tras el ataque, la Fiscalía inició las diligencias correspondientes, logrando identificar a los presuntos responsables, por lo que solicitó y obtuvo de un juez las órdenes de aprehensión. Éstas fueron cumplimentadas, y ambos sujetos fueron ingresados al Centro de Prevención y Reinserción Social correspondiente, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial.

Durante la audiencia, el juez determinó que existían elementos suficientes para vincular a proceso a “Bellako” y “Henry”, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Además, se estableció un plazo de tres y seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

La autoridad judicial recordó que, pese a la vinculación, los acusados deben ser considerados inocentes hasta que se dicte una sentencia condenatoria en su contra.

Con esta acción, la FGJEM reafirma su compromiso de combatir los delitos de alto impacto y de llevar ante la justicia a los responsables de hechos violentos que afectan la seguridad en el Estado de México.