Acción policial en Toluca deja tres detenidos

Toluca, Méx.- En tres acciones distintas, elementos de la Policía Municipal de Toluca detuvieron a tres hombres señalados por violación simple, abuso sexual y robo con violencia, en operativos realizados en distintos puntos de la ciudad.

En la primera intervención, elementos policiales actuaron de inmediato para asegurar a Fernando “N”, de 34 años, quien fue acusado por su víctima por el delito de violación; el sujeto fue identificado cuando se encontraba en una gasolinera ubicada en San Nicolás Tolentino, lo que permitió su localización y captura.

En un segundo caso, agentes municipales detuvieron a Víctor Yael “N”, de 35 años, señalado por abuso sexual en la colonia Nueva Oxtotitlán; la aprehensión se logró después de que una mujer solicitara apoyo a las autoridades tras ser agredida al salir de una tienda de la zona.

La tercera detención ocurrió en la Delegación Universidad, donde fue arrestado José “N” por robo con violencia en una tienda de conveniencia, al presunto delincuente le fue asegurado un cuchillo y mil 210 pesos en efectivo producto del ilícito.

Después de darles a conocer los derechos que la ley les confiere, los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación legal conforme a las investigaciones correspondientes.

Estos operativos forman parte de las acciones permanentes de seguridad que implementa la Dirección General de Seguridad y Protección para inhibir la comisión de delitos de alto impacto en la capital mexiquense.