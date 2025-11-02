Inicia UAEMéx colecta regional de invierno

Toluca, Méx.- Con el propósito de apoyar a las comunidades mexiquenses que enfrentan condiciones de vulnerabilidad ante las bajas temperaturas comunes en la época invernal, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) anunció el inicio de la Colecta Regional de Invierno, del 3 al 27 de noviembre.

A través de esta iniciativa, la comunidad universitaria y la sociedad en general podrán donar prendas nuevas o en buen estado, limpias y en condiciones adecuadas para su reutilización. Para la edición 24 de esta colecta, los artículos recolectados serán destinados a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y personas adultas mayores que habitan en zonas del Valle de Toluca donde el frío afecta con mayor intensidad, principalmente durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero.

Entre los artículos que se recibirán destacan playeras, pasamontañas, guantes, calcetines, suéteres, bufandas, cobijas y juguetes, preferentemente didácticos y que no requieran baterías.

Para quienes deseen donar algún artículo, podrán entregarlos en la Facultad de Ciencias de la Conducta, ubicada en Av. Filiberto Gómez s/n, Barrio de Tlacopa, Toluca, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.Finalmente, por medio de esta iniciativa la UAEMéx, por medio de la Secretaría de Gobernanza Universitaria y la Dirección de Seguridad y Protección Universitaria, reiteró su compromiso con las acciones solidarias que promueven la empatía, la responsabilidad social y el apoyo a los sectores más necesitados durante la temporada invernal.