Mujer muere en accidente sobre la carretera Toluca–Tenango del Valle

Metepec, Méx.- Una mujer perdió la vida y dos hombres resultaron heridos tras un fuerte accidente automovilístico ocurrido durante la madrugada de este domingo sobre la carretera Toluca–Tenango del Valle, a la altura del tianguis de autos de Metepec.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta en la que viajaban las víctimas se impactó contra un árbol ubicado en el camellón central, luego de que el conductor perdiera el control del vehículo. Automovilistas que circulaban por la zona alertaron de inmediato a los servicios de emergencia.

Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil municipal y de la Cruz Roja, quienes confirmaron el fallecimiento de una mujer que viajaba como pasajera, mientras que los dos hombres lesionados fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica.

Elementos de la policía municipal y estatal acordonaron el área para facilitar las labores de rescate y permitir el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad de las víctimas, mientras que los peritos iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.