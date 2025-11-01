Metepec protege a visitantes y vecinos durante el Día de Muertos

Metepec, Méx.- Con motivo de la celebración del Día de Muertos, el gobierno municipal de Metepec implementó un operativo integral de seguridad para garantizar que residentes y turistas disfruten de las tradiciones del Pueblo Mágico de manera segura y ordenada.

El operativo contempla vigilancia por tierra y aire, apoyado por estrategias de inteligencia, tecnología de punta y un despliegue humano especializado. Más de 150 elementos de Seguridad Pública del municipio, incluyendo unidades caninas, de género, tránsito e intervención, participan en las labores de resguardo, junto con personal de Protección Civil y Bomberos, así como verificadores de Gobernación y personal municipal.

Entre los recursos tecnológicos empleados se encuentran drones, torres de vigilancia, cámaras de videovigilancia y un Centro de Mando, que permiten monitorear en tiempo real los espacios públicos, incluyendo los camposantos de la demarcación, con el fin de asegurar la tranquilidad y protección de los asistentes.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México se suma a la coordinación del operativo, reforzando la colaboración entre autoridades municipales y estatales.

En palabras del gobierno municipal, “Metepec honra la vida con respeto a los difuntos y celebra las tradiciones y fechas que unen a la sociedad”, las autoridades han reiterado el compromiso de cuidar la integridad física y patrimonial de quienes visitan el municipio durante esta festividad, fomentando un ambiente de respeto, solidaridad y armonía.

Con estas medidas, Metepec busca que el Día de Muertos sea una ocasión segura y memorable, donde tanto locales como visitantes puedan participar de las actividades culturales, altares, ofrendas y recorridos tradicionales sin contratiempos.