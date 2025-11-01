Abrirán de forma temporal el libramiento Lerma–Tenango

Foto: Jaime Arriaga

Tenango del Valle, Méx.- Tras labores de rehabilitación, el libramiento Lerma–Tenango del Valle reabrirá únicamente durante este fin de semana, ya que dicha vialidad es fundamental para traslados de los automovilistas, informó la concesionaria, a través de sus redes sociales oficiales. La vialidad que se mantuvo cerrada desde hace casi tres semanas registró afectaciones por las intensas lluvias y el incremento del nivel de la ciénega ubicada en los límites del municipio de Ocoyoacac, Lerma, Metepec y Chapultepec, lo que provocó inundaciones en varios tramos y registró daños en el pavimento, lo que llevó a los conductores a circular entre agua anegada que alcanzaba casi medio metro de altura.

Por tal motivo, después de dos semanas que el libramiento se inundó, el personal de la concesionaria realiza labores de mantenimiento y rehabilitación para garantizar la seguridad de los usuarios, por lo que fue cerrada a la circulación.

La empresa concesionaria detalló que la reapertura se realizará de manera temporal únicamente durante el fin de semana, con el fin de atender la alta demanda de viajes en la región. Sin embargo, el lunes 3 de noviembre se reanudarán los trabajos de reparación, por lo que el tramo volverá a cerrarse de forma indefinida hasta nuevo aviso.Durante los días de reapertura, la concesionaria pidió a los conductores extremar precauciones, respetar la señalización temporal y los límites de velocidad establecidos en el área. La concesionaria señaló que, una vez reiniciadas las obras, se mantendrá una reducción de carriles entre los kilómetros 4+500 y 6+000, con posibles retrasos en los tiempos de traslado.

De acuerdo con datos oficiales, para el tramo Autopista Lerma–Santiago Tianguistenco que incluye el ramal a Tenango del Valle, el “Tránsito Diario Promedio Anual” (TDPA) en casetas fue de 23 mil 663 vehículos para julio de este año.