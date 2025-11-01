Respeto e inclusión, base del servicio público: Pérez

Tlalnepantla, Méx.- El Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz, señaló que el curso “Servicio Público sin Discriminación”, en el que participaron mil 200 trabajadores de la administración municipal, tiene el objetivo de que los servidores públicos preserven los derechos humanos de la ciudadanía en todo momento. La Titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Claudia Morales Reza, aseguró que desde el Gobierno Federal se trabaja para visibilizar a quienes históricamente han sido excluidos.

En el Teatro Centenario que lució pletórico, el Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz aseguró que esta ponencia contribuye a concientizar y sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia de preservar, en todo momento, los derechos humanos de las personas que recurren a cualquier instancia del Gobierno Local para ser atendidos.

El Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –dijo- señala que es una obligación ética de todo servidor público servir sin prejuicios y preservar la dignidad de todas las personas. Agregó que, de acuerdo con cifras del CONAPRED, en nuestro país, más del 20 por ciento de las personas han experimentado algún tipo de discriminación, sea por su aspecto físico, su edad, su preferencia sexual, situación de discapacidad o condición económica.

Mencionó, que el 19 de octubre se conmemoró el “Día Nacional contra la Discriminación”, y que esa fecha nos hizo reflexionar y llegar a la conclusión de que el servicio público debe ejercerse con respeto, igualdad, inclusión y sin ningún tipo de discriminación, “desde Tlalnepantla lo decimos fuerte y claro: Muera la discriminación, muera el clasismo y muera el racismo”, dijo.

La titular del CONAPRED, Claudia Morales Reza, sostuvo que desde el Gobierno Federal, se tiene la encomienda de ‘servir al pueblo con el pueblo’, “esto implica reconocer la diversidad, mirar con atención y sensibilidad a quienes históricamente han sido excluidos, marginados o invisibles”, lo que implica garantizar que toda persona, sin importar su origen étnico, tono de piel, orientación, identidad, condición o creencia, reciba un trato digno, respetuoso y libre de prejuicios”.

Comentó que, desde el CONAPRED, se reconoce profundamente la disposición del Ayuntamiento de Tlalnepantla para sumarse a este esfuerzo interinstitucional que articula los tres niveles de gobierno, “porque sólo cuando trabajamos juntas y juntos, unimos voluntades y recursos; logremos que la igualdad y la no discriminación dejen de ser principios abstractos y se convierten en realidades cotidianas. Demostremos que México es igualdad, inclusión y derechos”.

Dijo que esta capacitación ha llegado a más de 2 mil 600 personas servidoras públicas en un periodo de dos meses, esto con la finalidad de que las y los habitantes de Tlalnepantla reciban un trato con perspectiva de género y no discriminación, “este no es solo un número, es un testimonio de nuestro compromiso con la excelencia y la justicia en la atención a la ciudadanía, la capacitación en estas materias no es un lujo, es una obligación constitucional que tenemos”.

La ponencia estuvo a cargo del Director General Adjunto de Quejas del CONAPRED, Enrique Ventura Marcial, quien abordó diversos temas como ‘La discriminación desde la mirada social’ y ‘Ámbito del Servicio Público’.