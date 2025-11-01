Diablos dejan escapar el triunfo ante Atlas y comprometen el liderato

El Toluca no pudo aprovechar su dominio y terminó empatando 0-0 frente al Atlas en el Estadio Jalisco, resultado que lo aleja del liderato del Apertura 2025 y mantiene con vida al conjunto tapatío en la pelea por un lugar en el play-in.

Los Diablos Rojos, dirigidos por Antonio Mohamed, llegaban con el objetivo de recuperar la cima perdida tras el triunfo de Cruz Azul, pero también con ausencias clave: Helinho no fue convocado y Alexis Vega sigue fuera por una lesión muscular que lo mantendrá entre tres y cuatro semanas sin actividad. Aun así, el regreso de Juan Pablo Domínguez ilusionaba a la afición escarlata.

El arranque fue completamente rojo. Durante los primeros minutos, Toluca sometió a los Zorros con presión alta y jugadas de peligro, pero el arquero Camilo Vargas fue figura desde el inicio, respondiendo con reflejos felinos ante los embates mexiquenses. Atlas resistió y, con el paso de los minutos, equilibró el trámite del encuentro, que se fue sin goles al descanso.

En la parte complementaria, los Diablos volvieron a estar cerca del gol. Paulinho estrelló un balón en el poste cuando el arquero ya estaba vencido, y más tarde, Nicolás Castro se topó nuevamente con un inspirado Vargas, quien fue el héroe de la noche para los locales.

El Atlas se animó en los minutos finales y pudo llevarse la victoria, pero la falta de contundencia lo condenó. Con este empate, el Toluca baja al segundo lugar de la clasificación y podrían caer al tercero dependiendo de lo que ocurra en el Clásico Regio. En la última jornada, los escarlatas recibirán al América en el “Nemesio Diez”, en un choque que promete emociones de Liguilla.