Trabajaré para fortalecer organización territorial del PVEM en Atizapán: Montaño

Atizapán, Méx.- El empresario Luis Montaño García, expresó que trabajará desde el Partido Verde Ecologista de México, para fortalecer la organización territorial y el contacto con la ciudadanía.Montaño explicó que su participación en el Verde, responde a una coincidencia con los principios del partido, enfocados en el trabajo de campo, la sostenibilidad y el compromiso social. Añadió, que existe plena disposición para construir alianzas amplias con fuerzas afines como Morena y el Partido del Trabajo, siempre que se basen en objetivos comunes y en el beneficio de la población.

“Vengo a ser un factor de unidad e integración”, expresó durante una reunión con representantes de medios de comunicación, en la que refrendó su compromiso de trabajar para fortalecer las estructuras.El empresario reconoció el valor político de diversos perfiles dentro de Morena, el PVEM y el PT, y aseguró que su experiencia en el ámbito empresarial y social le permite contribuir a consolidar una alianza de trabajo en favor de Atizapán de Zaragoza.

Montaño García, quien es conocido por su labor social en comunidades del municipio, con su Asociación “Lazos que Mueven”, destacó que su trayectoria le ha permitido conocer de primera mano las necesidades más urgentes de la población, entre ellas la inseguridad, la escasez de agua y el deterioro de los servicios públicos.

“El compromiso con la gente, dijo debe traducirse en resultados. La política no puede seguir siendo promesas: tiene que ser trabajo, gestión y soluciones”, subrayó.Enfatizó que conoce de cerca los problemas de Atizapán, desde la falta de planeación urbana hasta el deterioro de la infraestructura.“He recorrido las colonias, he escuchado a los vecinos y entiendo los retos que enfrentamos todos los días. Atizapán necesita acciones, no discursos”, afirmó.

Agradeció el respaldo del dirigente estatal del PVEM, Pepe Couttolenc, y sostuvo que su labor diaria está enfocada en fortalecer una gran alianza por el bienestar de Atizapán. Señaló que esta nueva etapa implica trabajar en territorio con los comités seccionales y con la gente, para consolidar una estructura sólida que escuche y responda a las necesidades ciudadanas.

Consideró que la colaboración y el trabajo en equipo serán fundamentales para recuperar la confianza ciudadana y construir un municipio más fuerte.“Con el respaldo del Verde, y la organización daremos resultados. Queremos un Atizapán más unido y con servicios de calidad”, puntualizó.Advirtió, que Atizapán enfrenta un crecimiento urbano acelerado, que requiere planeación y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

“Vivimos cerca de 600 mil personas, pero el tránsito diario rebasa el millón. Los ingresos municipales, por buenos que sean, no alcanzan si no se utilizan con responsabilidad para mejorar los servicios”, comentó.Finalmente, reiteró que su prioridad es trabajar desde el partido, fortalecer las estructuras locales y mantener la cercanía con la gente.“Aún no hay campaña ni candidatos. Es momento de sumar y demostrar que cuando hay organización, hay resultados”, concluyó.