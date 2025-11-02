Más de 30 mil personas visitan los panteones por Día de Muertos en Metepec

Metepec, Méx.– En un ambiente de tranquilidad y orden, más de 30 mil personas han visitado en los últimos días los once panteones municipales de Metepec con motivo de las celebraciones del Día de Muertos, informó el presidente municipal Fernando Flores Fernández.

El alcalde destacó que las actividades se han desarrollado sin incidentes, gracias a la coordinación entre la Policía Municipal de Metepec y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, quienes implementaron un operativo especial para garantizar la seguridad de los visitantes.

“Más de 30 mil asistentes han visitado, en las últimas horas, los 11 panteones municipales. Las celebraciones transcurren en un ambiente de tranquilidad y orden. Instruí un despliegue operativo de más de 200 elementos de la Policía Municipal de Metepec, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Seguimos trabajando para que disfrutes tus festividades con paz y confianza.”, expresó.

Durante estos días, los camposantos del municipio han sido escenario de convivencia familiar, tradición y respeto, con la presencia constante de elementos de seguridad, personal de Protección Civil y servicios públicos municipales.

De acuerdo con autoridades locales, el flujo de visitantes se ha mantenido constante desde el primero de noviembre, especialmente en los panteones de San Miguel, Santa Cruz y San Bartolomé, los de mayor afluencia.

El gobierno municipal reiteró su llamado a la población a mantener limpias las áreas comunes, respetar los horarios de visita y evitar el consumo de bebidas alcohólicas dentro de los panteones, como parte de las medidas para preservar la convivencia armónica.Con este operativo, el Ayuntamiento de Metepec refrendó el compromiso de brindar seguridad y acompañamiento a la ciudadanía durante las celebraciones que honran a los fieles difuntos, una de las tradiciones más representativas de México.