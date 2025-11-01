Montoya acerca la salud a comunidades con el programa “Impulsando tu Salud”

Naucalpan, Méx.- El alcalde Isaac Montoya, ante beneficiarios del programa ‘Impulsando tu Salud”externó que se realiza este esfuerzo de acercar los servicios de salud a las comunidades para facilitar la atención a quienes no pueden, o se les complica trasladarse a alguna unidad médica, por ello, se lleva a las comunidades más alejadas de la cabecera municipal, las unidades médicas del DIF municipal.

Dijo que, a la fecha, suman más de 10 mil atenciones en menos de 2 meses de este programa que se implementó el pasado 4 de septiembre.También -dijo- se han entregado 450 lentes graduados y próximamente se entregarán otros 200.Estos, “son servicios de salud de primer nivel, como laboratorios clínicos del cuadro básico, un paquete de un catálogo de alrededor de 200 medicamentos, para disposición de ustedes, entre otros. Se les entregan dos lentes por año, y esto es con el derecho a tener una membresía registrarse o suscribirse a este programa de “forma gratuita”.

Dijo que: “se tiene una responsabilidad con el DIF en la proyección de la salud, pero estamos yendo un poco más lejos para lograr abarcar más población, sobre todo de las comunidades más remotas y que nadie se quede fuera, que todos tengan el derecho a la salud y a la prevención de enfermedades”.

En menos de dos meses, más de 2 mil 719 personas se han afiliado al programa “Impulsando tu Salud”, que ofrece el Gobierno de Naucalpan a través del Sistema DIF Municipal, las y los vecinos junto con sus familias, ya pueden solicitar todas las atenciones de los servicios médicos gratuitos que se ofrecen. Informó que la unidad médica del programa “Impulsando tu Salud”, se trasladó a la Calzada Guadalupe, en San Rafael Chamapa 2a Sección, para llevar la jornada número 16, donde se ofrecieron servicios gratuitos de medicina general, optometría, odontología, laboratorio y farmacia, en esta ocasión, además se aplicaron vacunas contra la neumonía y la influenza

El Sistema Municipal DIF de Naucalpan, a través de la unidad móvil recorre las diferentes comunidades del municipio durante dos semanas para entregar los materiales a los que han sucedido, como lentes.Por otra parte, el alcalde anunció que para la Calzada Guadalupe, se contempla para el siguiente año renovar tramos deteriorados y sustituir parte de la red hidráulica, sobre esto último, agregó que las obras que ha llevado a cabo su gobierno, incluyen trabajos de renovación hidráulica para sustituir una red que de 40 o 50 años de servicio.

Además, dio instrucciones para renovar la cancha de basquetbol y fútbol rápido de la Calzada de Guadalupe para fomentar el deporte y también llevar a cabo actividades recreativas y culturales para fomentar la convivencia social y comunitaria. “Vamos a seguir trabajando por el bienestar de todos ustedes”, concluyó.