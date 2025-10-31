Toluca cierra la fase regular con goleada ante el Puebla

Toluca, Méx.- Las Diablas Rojas del Toluca despidieron la fase regular del torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil con una actuación brillante. Ante su gente y en el Estadio “Nemesio Diez”, las escarlatas golearon 4-1 al Puebla en la Jornada 17, resultado que las coloca en la cuarta posición general y las manda con fuerza a la Liguilla.

El partido comenzó con un susto para las locales, luego de que Jaqueline González aprovechara un descuido defensivo para poner en ventaja al conjunto poblano al minuto 7. Sin embargo, el gol solo sirvió para encender el orgullo de las Diablas, que tomaron el control del balón y comenzaron a imponer su ritmo.

El empate llegó al minuto 27 con una gran definición de Faustine Robert, quien cruzó su disparo para vencer a la guardameta visitante y devolver la tranquilidad al “Infierno”. Desde ese momento, las dirigidas por el cuerpo técnico escarlata fueron amplias dominadoras.

En la segunda mitad, la francesa Eugénie Le Sommer se convirtió en la figura del encuentro. Al 56’, anotó el 2-1 tras una jugada colectiva que culminó con un toque preciso dentro del área. Más tarde, al 69’, Victoria López firmó el tercero con un disparo potente que sentenció prácticamente el duelo.

Cuando parecía que todo estaba dicho, Le Sommer volvió a aparecer en el tiempo agregado (90+8’) con una jugada individual de lujo, firmando su doblete y el 4-1 definitivo que hizo vibrar a la afición roja.

Con esta victoria, las Diablas Rojas cerraron con autoridad la fase regular del campeonato y se perfilan como uno de los equipos más peligrosos en la Liguilla. El Toluca llega encendido, con confianza y con la ilusión intacta de encender el Infierno en busca del título.