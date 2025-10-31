Aaron Ramsey se despide de Pumas y vuelve a Europa

Ciudad de México.- La historia de Aaron Ramsey con los Pumas de la UNAM llegó a su final. El mediocampista galés, uno de los fichajes más mediáticos del Apertura 2025, decidió poner punto final a su etapa en el futbol mexicano tras llegar a un acuerdo con la directiva universitaria para rescindir su contrato.

Con 34 años, Ramsey había firmado hasta el verano de 2026, pero su paso por la Liga MX duró apenas unos meses. El exjugador del Arsenal y la Juventus regresará a Europa tras una experiencia corta y accidentada, marcada por factores personales y físicos que impidieron su adaptación plena al balompié nacional.

En el plano personal, el galés enfrentó semanas complicadas luego de la desaparición de su perrita Halo, un beagle extraviado en San Miguel de Allende durante la Fecha FIFA de septiembre. Ramsey y su esposa iniciaron una búsqueda intensa, incluso ofreciendo una recompensa, pero sin éxito hasta ahora. El hecho afectó anímicamente al futbolista y a su familia, influyendo en su decisión de regresar a casa.

En lo deportivo, las lesiones también le jugaron en contra. Una molestia muscular sufrida en un entrenamiento lo mantuvo alejado de las canchas y le impidió participar con la selección de Gales. A partir de entonces, no volvió a ser considerado como titular habitual por el cuerpo técnico auriazul.

Durante su estancia en México, Ramsey disputó seis partidos, tres de ellos como titular, y marcó un gol frente al Atlas. Si bien mostró destellos de su calidad y experiencia, la falta de continuidad y las exigencias del torneo limitaron su impacto.

El club universitario atraviesa además un momento deportivo delicado: con 15 puntos y el puesto 13 en la tabla, lucha por mantenerse con vida rumbo al Play In. La baja de Ramsey se suma a una lista de ausencias que complican los planes del técnico.

Aunque los detalles del acuerdo no se han revelado, fuentes cercanas al club confirmaron que el mediocampista no concluirá el torneo y partirá en los próximos días rumbo a Europa.