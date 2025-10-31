Israel lanza nuevos ataques sobre Gaza y pone en riesgo la tregua con Hamás

Gaza.- El Ejército israelí atacó este viernes la Franja de Gaza por cuarto día consecutivo, dejando al menos tres personas muertas, según informaron las autoridades sanitarias del enclave palestino. Las ofensivas vuelven a poner en entredicho la tregua vigente desde el pasado 10 de octubre, parte del llamado “plan de paz” impulsado por Estados Unidos.

Pese a que el alto al fuego fue acordado hace 21 días, los bombardeos no han cesado completamente. Israel ha mantenido embestidas “selectivas”, que asegura son dirigidas contra objetivos de Hamás, aunque los reportes médicos de Gaza indican que entre las víctimas se encuentran niños. Hasta el 29 de octubre, el Ministerio de Salud gazatí contabilizaba 46 menores muertos en los ataques de los últimos días.

Este 31 de octubre, nuevas incursiones israelíes golpearon principalmente el norte del enclave, donde los residentes reportaron bombardeos y disparos durante la madrugada.

Entre el 28 y el 29 de octubre, un soldado israelí murió en un ataque atribuido a Hamás, hecho que fue seguido por una ola de represalias en la que Israel mató a más de un centenar de personas.

La tregua, considerada frágil, ha mostrado los límites del acuerdo negociado por Washington, que no resolvió temas clave como el desarme de Hamás ni un calendario para la retirada total del ejército israelí de Gaza.

En paralelo a las ofensivas, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirmó que Israel entregó este viernes los cuerpos de 30 palestinos, como parte del intercambio previsto en la primera fase del acuerdo. Los restos fueron recibidos en el Hospital Nasser, en Khan Younis, al sur de Gaza, sin identificar y en bolsas blancas.

“Todos los cuerpos llegaron sin información de identificación”, declaró Ahmed al-Farra, jefe de pediatría del hospital, quien aseguró que las autoridades locales enfrentan dificultades para reconocer a las víctimas por la falta de kits de ADN y por las deformaciones derivadas de los signos de tortura que presentan.

Con esta entrega, el número total de cuerpos repatriados por Israel asciende a 225, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza. No se ha precisado si los fallecidos murieron en territorio israelí, bajo custodia o durante las incursiones militares en el enclave.

Por su parte, Israel confirmó que los restos entregados por Hamás el jueves pertenecen a Sahar Baruch y Amiram Cooper, ambos secuestrados durante el ataque del 7 de octubre de 2023, que desató la guerra que se ha prolongado por más de dos años.

Desde el inicio del alto al fuego, Hamás ha devuelto los cuerpos de 17 rehenes, mientras que otros 11 continúan en Gaza. El grupo islamista afirma tener dificultades para localizar los cuerpos entre los escombros, mientras que el gobierno de Benjamin Netanyahu acusa a Hamás de dilatar las devoluciones, argumento con el que ha justificado los recientes bombardeos sobre el enclave palestino.

El intercambio de restos continúa siendo una de las pocas señales de avance del acuerdo, en medio de una tregua cada vez más tensa y marcada por la persistencia de la violencia.