Listo el pabellón artístico-cultural “Ecos de la Eternidad de los Pueblos Mágicos”

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- Para que todas las familias se animen a visitar el centro de Toluca en las festividades del Día de Muertos, la Plaza de los Mártires es sede del pabellón artístico-cultural denominado Ecos de la Eternidad de los Pueblos Indígenas.

Para que todos los asistentes vivan una experiencia turístico-cultural podrán visitar de manera gratuita el pabellón que alberga stands de los Pueblos Mágicos que engalanan al Estado de México.

Se trata de los municipios de Valle de Bravo, Otumba, Tonatico, San Martín de las Pirámides, Villa del Carbón, Tepotzotlán, Texcoco, Aculco, Jilotepec, El Oro, Malinalco, Ixtapan de la Sal y Metepec, que en esta exposición muestran parte de la riqueza que ofrecen a las y los visitantes.

Desde calaveritas de barro, catrinas, artesanías, bebidas las familias visitantes podrán conocer los 12 Pueblos Mágicos mexiquenses que se han convertido en uno de los atractivos turísticos más importantes a nivel nacional e internacional.

La Secretaria de Cultura y Turismo Nelly Carrasco Godínez, el Secretario General de Gobierno Horacio Duarte Olivares y el alcalde de Toluca, Ricardo Moreno Bastida inauguraron este espacio que complementa a la Feria y Festival Cultural del Alfeñique en Los Portales, y a la Mega Ofrenda de los Pueblos Originarios situada en el Palacio de Gobierno.

Todos estos espacios estarán abiertos al público, de manera gratuita y para que toda la familia los disfrute a partir de ahora y hasta la próxima semana, desde las 9:00 a las 19:00 horas.