Festival de las Almas celebra danzas tradicionales de México, Colombia, Italia y Costa Rica

31 octubre, 2025

Valle de Bravo, Méx.– El Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez llena de música, arte y tradición las calles del Pueblo Mágico de Valle de Bravo con el Festival de las Almas 2025. Para este viernes 31 de octubre las y los asistentes podrán disfrutar del 8° Festival Internacional de Danza Folclórica “La Casa de la Serpiente”, con la participación de agrupaciones de México, Colombia, Italia y Costa Rica.

Además de la presentación del libro “Muerto del Corazón”; así como los conciertos del Dueto Rodríguez y Sonidero Viernes Juvenil.

Durante el quinto día de este Festival de las Almas, las y los asistentes disfrutaron del romanticismo de Río Roma, que hizo cantar al público temas como “Tú me cambiaste la vida”, “Por eso te amo”, “Tan solo un minuto” y “Eres mi persona favorita”.

En una jornada que celebró el talento, la diversidad y la emoción de la cultura mexiquense, la Compañía de Danza Natalia Makarova presentó una serie de coreografías inspiradas en la vida y obra de la icónica artista mexicana Frida Kahlo, cautivando al público presente en la Alameda Bicentenario “La Velaría”.

Las familias también disfrutaron de talleres, la narración de Deyanira Cuentacuentos y la presentación de la Banda Sinfónica “Las Monarcas”, que animó el ambiente previo al concierto estelar.

La Secretaría de Cultura y Turismo invita a disfrutar de las más de 90 actividades de esta fiesta cultural. El programa completo puede consultarse en las redes sociales oficiales: Facebook, X e Instagram, como @CulturaEdomex.