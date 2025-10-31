Inauguran en Metepec imponente ofrenda monumental para celebrar el Día de Muertos

Metepec, Méx.- Con un despliegue de arte, tradición y colorido, este jueves fue inaugurada en las escalinatas del Calvario, la emblemática ofrenda monumental, en el marco de las festividades del Día de Muertos. La ceremonia contó con presentaciones de danza y batucada que animaron a los asistentes, consolidando el espíritu festivo entre familias y visitantes.

El gobierno municipal, encabezado por el alcalde Fernando Flores Fernández, reafirmó su compromiso por promover eventos que refuercen la identidad cultural y la cohesión comunitaria, destacando la importancia de mantener vivas las tradiciones que caracterizan a Metepec, conocido por su riqueza alfarera.

La ofrenda monumental está dedicada a honrar la memoria de los artesanos que han dejado un legado invaluable para la comunidad. La obra se compone de tres figuras de cartón que representan distintas etapas del trabajo artesanal: el primer artesano se encuentra moliendo el barro, la segunda figura, una mujer moldeando la pieza, rinde homenaje a Modesta Fernández, pionera del oficio; mientras que la tercera figura muestra la pieza terminada y vidriada, destacando la maestría de los artesanos locales.

En el centro de la ofrenda se encuentra una majestuosa catrina sosteniendo un árbol de la vida, símbolo patrimonial tanto de Metepec como de México. Esta pieza fue elaborada por expertos artesanos de Huamantla, Tlaxcala, quienes imprimieron su arte y técnica tradicional al conjunto.

Además, la composición se ve enriquecida por ofrendas realizadas por más de 20 escuelas, diversas delegaciones municipales, instituciones públicas, asociaciones y colectivos locales, creando un mosaico de creatividad y tradición que refleja la riqueza cultural del municipio.

La exposición de la ofrenda monumental estará abierta al público hasta el próximo 10 de noviembre, ofreciendo la oportunidad a habitantes y turistas de admirar esta expresión de arte y memoria, mientras se sumergen en las costumbres y rituales que hacen del Día de Muertos una celebración única en Metepec.