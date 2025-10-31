EdoMéx evita extorsiones por más de 73 millones de pesos

Toluca, Méx.- La estrategia integral contra la extorsión avanza en el Estado de México gracias al trabajo coordinado en las Mesas de Paz que encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Tan solo entre el 1 de septiembre y el 30 de octubre, las autoridades estatales evitaron el pago de 73 millones 547 mil 814 pesos que los delincuentes intentaban obtener por este delito.

A través de sus redes sociales, la gobernadora Delfina Gómez reconoció el esfuerzo de las instituciones de seguridad y la participación ciudadana en la prevención de la extorsión, subrayando que, según datos de la Policía Cibernética, esta cifra representa el 82 por ciento de las denuncias en ese periodo.

“El trabajo conjunto y la denuncia ciudadana anónima al 089 nos permite avanzar en la inhibición del delito de extorsión. En la Mesa de Paz de este viernes, la @SS_Edomex refirió que la Policía Cibernética evitó la entrega de recursos en el 82 por ciento de las denuncias por extorsión”, expresó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, durante el periodo mencionado se recibieron 7 mil 919 denuncias a través de la Línea Nacional 089, de las cuales: 3 mil 621 correspondieron a extorsión telefónica, 2 mil 194 a fraude telefónico, 476 a llamadas maliciosas, 215 a extorsión electrónica, 160 a amenazas, 91 a cobro de derecho de piso, 26 a extorsión directa, y mil 136 a otras modalidades.

La dependencia estatal destacó que la denuncia oportuna y el acompañamiento de la Policía Cibernética han sido fundamentales para contener este ilícito y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.

Entre los modus operandi más frecuentes, las autoridades identificaron los chantajes y amenazas (3 mil 79 casos), así como los fraudes en los que los delincuentes se hacen pasar por familiares o conocidos (776 casos). También se registraron llamadas maliciosas (476) y falsos secuestros (275), entre otros esquemas.

Ante ello, la Secretaría de Seguridad recordó que el 089 opera las 24 horas, los 365 días del año, garantizando atención anónima, orientación y acompañamiento inmediato a las posibles víctimas.

La Mesa de Paz número 205 del año estuvo encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con la participación del Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares; el Secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo; la Secretaria Técnica, Maricela López Urbina; el Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, y representantes de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México refrenda su compromiso con la paz, la seguridad y el bienestar de las familias mexiquenses, consolidando una estrategia basada en la coordinación, la prevención y la participación ciudadana.