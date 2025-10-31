Investigan posible caso de explotación laboral infantil tras rescate de 27 menores en navío

Ciudad de México.- El rescate de 27 menores de edad por parte de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), podría estar relacionado con un caso de explotación laboral, según informó la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que se diera a conocer que los tripulantes del buque viajaban “de forma voluntaria” hacia Baja California Sur.

De acuerdo con la información oficial, la embarcación se dirigía al municipio de Comondú, en donde los menores fueron localizados con maletas, pero sin la compañía de ningún adulto, salvo una joven de 18 años que formaba parte del mismo grupo.

La Fiscalía estatal detalló que, durante las entrevistas con los menores, se contó con intérpretes, ya que todos son originarios del estado de Chiapas, desde donde habría zarpado el navío. Las autoridades aún no determinan el motivo del viaje, ni si se trataba de un traslado de migrantes o de trabajadores agrícolas.

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el caso está siendo investigado para establecer si existió explotación infantil, y precisó que, con base en los primeros reportes, no está vinculado con el crimen organizado.

“Según la información que me han presentado, se trata de menores que eran transportados para trabajar en el campo, principalmente”, señaló la mandataria.

Las autoridades federales y estatales continúan las indagatorias para determinar responsabilidades y garantizar la protección integral de los menores, quienes ya se encuentran bajo resguardo oficial mientras avanza la investigación.