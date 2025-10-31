Chivas borra a Omar Bravo del museo del Estadio Akron

Guadalajara, Jalisco.- El legado de Omar Bravo en el futbol mexicano se encuentra en entredicho. Luego de ser detenido por presunto abuso sexual infantil, el máximo goleador en la historia de las Chivas del Guadalajara comienza a desaparecer del entorno rojiblanco, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

La más reciente acción fue la retirada de su playera y fotografías del Museo de las Chivas, ubicado en el Estadio Akron. La decisión fue revelada por el periodista David Medrano, quien informó a través de su cuenta de X: “Mientras se lleva el juicio del goleador histórico, la directiva de Chivas decidió sacar esto del museo hasta que termine y entonces definir si regresa o no esto al museo rojiblanco.”

El club no ha emitido postura oficial, pero fuentes cercanas confirmaron que la medida busca mantener distancia mientras se desarrolla el proceso judicial. Bravo, originario de Los Mochis, Sinaloa, enfrenta seis meses de prisión preventiva, lapso en el que su defensa intentará demostrar su inocencia.

En paralelo, el caso ha tenido repercusiones a nivel institucional. El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, anunció que Omar Bravo fue removido como imagen de la ciudad para la promoción del Mundial 2026, siendo sustituido por la ex golfista Lorena Ochoa, símbolo del deporte jalisciense.

El abogado del ex futbolista aseguró que presentó pruebas como boletos de avión y fotografías que, según su versión, contradicen las fechas mencionadas por la parte acusadora, aunque el juez no las consideró suficientes para cambiar la medida cautelar.

De ídolo ha señalado, Omar Bravo vive uno de los capítulos más difíciles de su vida. Mientras la justicia resuelve su caso, las Chivas prefieren guardar silencio y sus vitrinas, por ahora, se quedan vacías del número 9 que tantas alegrías dio a la afición rojiblanca.